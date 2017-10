Berrier + Filipovic = Van Damme in 2010

De klassieker tussen Anderlecht en Standard, aangevuld met een opmerkelijke tifo deden ook een belletje rinkelen. Over de tifo op Sclessin in 2015 willen we het niet meer hebben.

Maar misschien was het wel een inspiratie voor de meer smaakvolle tifo van de Anderlecht-fans. Al heeft die voor sommigen wat uitleg nodig.

De tifo van gisterenavond beeldde twee hoofdpersonages af uit de Franstalige cultfilm "Dikkenek", ook een bijnaam die Anderlecht wel eens krijgt. Onder de tifo stond een citaat uit de film, vrij te vertalen als: "Ik weet dat ik niet bij iedereen in de smaak val, maar als ik zie wie ik niet beval, vraag ik me af of me dat echt stoort.".