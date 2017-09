Frutos: "Vanhaezebrouck is een grote trainer"

"Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met het bestuur. Voor de nieuwe trainer was het ook niet ideaal geweest om zo kort voor de wedstrijd tegen Standard te arriveren. Met de interlandbreak komt er nu een ideale periode aan om over te nemen", zegt Frutos.



Frutos is tevreden over wat hij in zijn korte tijd als T1 heeft verwezenlijkt. "We hebben goede resultaten neergezet. We hebben ons geplaatst in de beker en dat was het belangrijkste. We hebben gewonnen bij Waasland-Beveren, waar we de voorbije twee seizoenen punten lieten liggen. Natuurlijk was er ook de pijnlijke nederlaag in de Champions League."



"Maar we hebben geen tijd om bij die nederlaag stil te staan, ik heb de focus meteen verlegd naar de match tegen Standard. Ik ben gelukkig, we hebben de voorbije dagen goed werk geleverd. Het zou bijzonder zijn om nog een match te winnen, dat is het doel. Voor de club zijn het drie belangrijke punten in de strijd voor Play-off I."