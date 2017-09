Eergisteren kwam Hein Vanhaezebrouck weer op de markt na zijn ontslag bij AA Gent, gisteren raakte bekend dat Anderlecht en Vanhaezebrouck gesprekken voeren.

Vandaag bevestigt Anderlecht in een korte mededeling dat Hein Vanhaezebrouck kandidaat-coach is. "Anderlecht bevestigt de interesse in het aanstellen van Hein Vanhaezebrouck als hoofdcoach van RSC Anderlecht."

"Hein Vanhaezebrouck is op de hoogte. Hij heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd. De club zal te gepasten tijde communiceren."