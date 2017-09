Degryse over Vanhaezebrouck: "Manager Bayat heeft alles goed geregeld"

"Dan moet je alle uitspraken van Michel Louwagie en Hein Vanhaezebrouck toch ook met een korreltje zout nemen", gaat Marc Degryse verder.

"Vanhaezebrouck zei gisteren dat hij geen contact had met een andere club. Zijn manager natuurlijk wel."

"En Herman Van Holsbeeck liet uitschijnen dat ze Nicolas Frutos een eerlijke kans zouden geven. Maar dat was ook om de aandacht af te leiden, om tijd te winnen en om alles eerst met Gent op te lossen, zodat Vanhaezebrouck zijn handen vrij heeft. 1 plus 1 is 2."

"De zoektocht naar een opvolger zal voor Gent moeilijker zijn dan voor Anderlecht. Ik heb Louwagie altijd horen zeggen dat er in België niet zoveel goeie trainers zijn. Kan er hier toch iemand Gent uit de put helpen of moet hij naar het buitenland?"