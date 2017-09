Anderlecht heeft al langer interesse in Vanhaezebrouck. Anderlecht heeft al langer interesse in Vanhaezebrouck.

Wat algemeen verwacht werd, gebeurt ook: Anderlecht voert gesprekken met Hein Vanhaezebrouck om coach te worden in het Vanden Stockstadion. Vanhaezebrouck, die al langer de interesse genoot van Anderlecht, ging gisteren weg bij AA Gent. Anderlecht zoekt een opvolger voor René Weiler. In tussentijd neemt Nicolas Frutos over.