Gentse burgemeester over Hein: "Het was op, maar het is bijzonder spijtig"

“Het is ongelofelijk jammer”, zucht Frederik Sioen, zanger en al 12 jaar abonnee bij AA Gent. “Ik denk dat Hein een heiligenstatus had verworven in Gent door zijn fantastische prestaties. Hein verdient een standbeeld. We zullen hem nog lang eren en met plezier aan zijn passage terugdenken.”

“Maar het spel was inderdaad bedroevend. Er viel amper iets te beleven voor het doel van de tegenstander. Ik weet wat het is om in een team te werken. Soms is de wil er nog, maar is de magie weg. Dan kan je soms niet anders dan een stap terugzetten.”

Had Vanhaezebrouck nog voldoende steun bij de Gentse supporters? “Absoluut. Dat is iets unieks in Gent. De supporters zijn nog maar de laatste week wat beginnen te morren, maar het grootste deel stond zeker nog achter Hein.”

“Hij heeft iets opgebouwd en is ook meegegaan in het verhaal waarbij de club verbonden is met de stad en haar bewoners. Dat zal niet rap vergeten worden. Hij had veel krediet. Als je in het supportersvak begon te morren, dan wees iemand jou al snel terecht.”