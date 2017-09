"Als ik Ajax was, dan zou ik toch ook eens aan Vanhaezebrouck denken"

Dit vertrek is geen grote verrassing na zijn persconferentie van vorige zondag. Ik geloof echt dat de verstomming bij Hein Vanhaezebrouck toen terecht was.

Of hij zelf is opgestapt? Wat je hoort, is dat er bij de club toch verschillende strekkingen waren. Er was een deel dat dacht dat Hein het niet meer zou kunnen rechttrekken en een ander deel geloofde nog rotsvast in zijn coach.

Wat beide kampen misschien wel verbond: als we Hein laten gaan, dan is hij misschien vroeg of laat een tegenstander van AA Gent in de competitie.

Dat is een beetje een schrikbeeld voor bepaalde mensen van AA Gent. Hij is de man die Gent op de kaart heeft gezet. Om hem dan op bezoek in de Ghelamco Arena te zien, wie weet met fantastisch voetbal...