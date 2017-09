Tuur Dierckx in Antwerpfilm: "Moeten pinten nog altijd betalen in tankstation"

De voorbije twee seizoenen heeft Luk Wyns zijn camera's laten draaien in en rond de Bosuil. Het resultaat is vanaf volgende week te zien in de bioscoop. In "Take us home" kunnen de Antwerpfans de promotie naar de hoogste afdeling opnieuw beleven.

De spelers herinneren zich de avond in Roeselare nog levendig. Antwerp won met 1-2 op Schiervelde. Op de bus naar Antwerpen vlogen de spelers in het bier.

"Tot alle pinten op waren. We zijn gestopt in het eerste tankstation waar we mochten stoppen van de politie", vertelt Björn Vleminckx. "Dan moet je eventjes bijtanken", vindt Maxime Biset. "We moeten wel nog altijd gaan betalen in het tankstation", lacht Tuur Dierckx.