Vanderhaeghe: "Zal mijn Oostendse avontuur altijd blijven koesteren"

Vanderhaeghe werd vorige week na een povere 1 op 21 aan de deur gezet bij KV Oostende. Nu blikt hij op Instagram terug op de tweeënhalf jaar bij de kustploeg.



"Beste KVO-supporters, ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken", opende Vanderhaeghe. "Bedankt voor de prachtige periode die we samen hebben beleefd: winst in eigen huis tegen álle topclubs, twee keer play-off 1, de bekerfinale en de eerste Europese campagne in de clubgeschiedenis."



"Bedankt voor jullie enorme steun waar ik steeds kon op rekenen. Samen met alle spelers, stafleden, medewerkers én de supporters hebben we een hele mooie rit gereden en daar mogen we verdomd trots op zijn. We hebben samen iets opgebouwd dat Oostende nooit zal vergeten."



"Het Oostendse verhaal eindigt nu voor mij. Ik weet dat ik alles gedaan heb om het beste uit de ploeg te halen en dat ik met een opgeheven hoofd kan vooruit kijken. Ik zal mijn Oostendse avontuur altijd blijven koesteren en ik ben dankbaar voor de vele positieve reacties die mij de voorbije dagen bereikten. Bedankt kustboys!"