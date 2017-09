De Witte nam als eerste het woord. Hij gaf de inhoud vrij van het lange gesprek van gisteren: "De sportieve situatie is onverwacht niet wat we hebben beoogd. Dat was eigenlijk secundair. Ik was ervan overtuigd dat het goed zou komen. Maar naast het puur sportieve zijn er ook menselijke aspecten. Hoe voelt men de dingen aan?"

"Als vrienden en grote mensen hebben we erover gesproken. Daaruit is gebleken dat het voor iedere partij waarschijnlijk beter was om de samenwerking niet verder te zetten."

"Alle partijen denken dat dit goed is voor iedereen. We willen de vriendschap die we opbouwden behouden. De 3 jaar met Hein mogen gecatalogeerd worden als een uitzonderlijke periode, die de club naar een hoger niveau heeft gebracht. Er was één sleutelfactor en dat was onze trainer", loofde De Witte.

"Ik zit hier met gemengde gevoelens: respect, erkentelijkheid en spijt. Maar ik heb respect voor het aanvoelen van de trainer zelf."