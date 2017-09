Voorzitter Ivan De Witte zit met een dubbel gevoel: het loopt nu wel minder, maar Hein Vanhaezebrouck was zijn toptrainer. Sporza-journalist Bert Sterckx 13:07 ◀

We kunnen toch stellen dat Hein Vanhaezebrouck de grootste trainer van AA Gent is geweest, of toch de meest succesvolle. In zijn glorieperiode heeft hij spelers boven zichzelf laten uitstijgen. Maar dit seizoen ging het een stuk minder. Hij bekritiseerde soms ook openlijk spelers of de transferpolitiek. Dat wordt minder vlot geaccepteerd als de resultaten minder zijn. Sporza-journalist Bert Sterckx 13:06 ◀

"De samenwerking heeft niet veel zin meer en voor sommige spelers is het beter dat er een nieuwe wind zal waaien." Dat liet Hein Vanhaezebrouck verstaan. Hij zei wel duidelijk dat hij niet vertrekt omdat hij contact heeft met een andere club. Sporza-journalist Bert Sterckx 13:04 ◀

We hebben toch begrepen dat dit in onderling overleg gebeurd is. Ze nemen met pijn in het hart afscheid, maar het is voor alle partijen beter dat het nu gebeurt. Sporza-journalist Bert Sterckx 13:02 ◀

Dat was het laatste wapenfeit van Hein Vanhaezebrouck bij @KAAGent pic.twitter.com/P3bBH8vrdi — sporza (@sporza) 27 september 2017 12:59 ◀

Blijf alles op deze pagina volgen De persconferentie is afgelopen, maar op deze pagina kunt u de komende uren uiteraard alles op de voet blijven volgen. Ook in Het Journaal van 13u gaan we meteen in op het vertrek van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent. 12:58 ◀

Ondertussen is Hein Vanhaezebrouck vertrokken. Hij verliet de perszaal als eerste. 12:55 ◀

Uiteraard was het topic "Anderlecht zoekt coach" niet ver weg op deze persconferentie. Hein Vanhaezebrouck beantwoordde geen vragen, maar anticipeerde. "Ik heb met niemand contact. Misschien ga ik nergens aan de slag", zei de ex-Gent-coach. 12:54 ◀

De beleving in de media heb ik eigenlijk als totaal vreemd beschouwd aan mijn eigen ervaringen. Wat ik las en zag, was anders dan wat ik zelf meemaakte. Dat waren twee verschillende werelden. Voorzitter Ivan De Witte 12:52 ◀

"Dit was ook mijn geesteskind. Het doet pijn" pic.twitter.com/9ZxZLc9zdx — sporza (@sporza) 27 september 2017 12:52 ◀

Einde van de mededeling van Hein Vanhaezebrouck. Hij beantwoordt geen vragen meer. 12:51 ◀

Er heeft niets meegespeeld in mijn beslissing. Ik had het gevoel dat het voor mij te moeilijk werd en dat er te veel zaken waren die goed functioneren tegenwerkten. Dan moet je een beslissing durven te nemen, hoe pijnlijk die ook is. Ik hoop dat AA Gent hier zo snel mogelijk uit geraakt. Hein Vanhaezebrouck 12:50 ◀

"Ik blijf enorm gecharmeerd door werk van Ivan en Michel", geeft Hein Vanhaezebrouck nog mee. 12:48 ◀

Hein: "Dit was de mooiste periode uit mijn loopbaan." @KAAGent pic.twitter.com/gQwe5DwBR7 — sporza (@sporza) 27 september 2017 12:48 ◀

Wat ik met de mensen van de club gerealiseerd heb, is gerealiseerd door fantastische prestaties van spelers. Asare, Neto, Milicevic, Foket en al de vertrekkers: tot op het laatste moment hebben ze het voortouw genomen. Hein Vanhaezebrouck 12:47 ◀

We blikken heel tevreden terug op onze samenwerking. Het respect is wederzijds. Maar we voelden dat het dit jaar moeilijker liep. Hein Vanhaezebrouck 12:46 ◀

Hein Vanhaezebrouck: "Ik wil voorzitter en manager bedanken voor het gesprek van gisteren. Dit is de mooiste periode uit mijn carrière. We hebben ongelofelijke resultaten gehaald." 12:45 ◀

"Ik zit hier met gemengde gevoelens: respect, erkentelijkheid en spijt", zegt Ivan De Witte. "Maar ik heb respect voor het aanvoelen van de trainer zelf. Er is een band gesmeed die zal blijven bestaan." 12:44 ◀

De drie jaar met Hein mogen gecatalogeerd worden als een uitzonderlijke periode, die de club naar een hoger niveau heeft gebracht. Er was een sleutelfactor en dat was onze trainer. Ivan De Witte 12:43 ◀

Ivan De Witte: "Alle partijen denken dat het goed is voor iedereen. We willen vriendschap die we opgebouwd hebben behouden." 12:43 ◀

Als vrienden en als grote mensen hebben we erover gesproken. Daaruit is gebleken dat het voor iedere partij waarschijnlijk beter was om de samenwerking niet verder te zetten. Ivan De Witte 12:42 ◀

Ivan De Witte: "We hebben gesproken over sportieve situatie, die onverwacht niet is wat we hebben beoogd. Dat was eigenlijk secundair. Ik was ervan overtuigd dat het goed zou komen. Maar naast het pure sportieve zijn er ook menselijke aspecten. Hoe voelt men de dingen aan?" 12:41 ◀

Voorzitter Ivan De Witte: "We hebben regelmatig met elkaar gesproken: de trainer, Michel en ikzelf. Het is goed om resultaten van gesprekken mee te delen." 12:40 ◀

De persconferentie gaat beginnen. 12:38 ◀

Om 12.35u mogen de media nu toch naar binnen. Over enkele minuten weten we dus wat AA Gent te melden heeft. 12:35 ◀

Het hek blijft voorlopig gesloten. De journalisten staan te wachten. 12:34 ◀

De journalisten wachten nog altijd buiten aan het oefencomplex. De persconferentie is dus nog niet begonnen. 12:29 ◀

Bayat Ook Mogi Bayat, de manager van Hein Vanhaezebrouck, is aanwezig. Hij kwam bijna gelijktijdig met Gent-manager Michel Louwagie aan. 12:24 ◀

Krijgen we een tijdelijk trainerskerkhof in de Eikstraat in Oostakker? Gisteren bij RC Gent, vandaag bij buur KAA Gent? pic.twitter.com/f0rRLRpPDh — Tom Boudeweel (@tomboudeweel) September 27, 2017 12:16 ◀

Namiddagtraining AA Gent afgelast Navraag bij AA Gent leert ons dat de training van de A-kern vanmiddag is afgelast. 11:28 ◀

Opvallend: manager Vanhaezebrouck aanwezig op overleg Een opvallende figuur gisteren op het overleg - en ongebruikelijk - was Mogi Bayat, de makelaar van Vanhaezebrouck. Bayat heeft ook en goeie band met Anderlecht, de ploeg waar Vanhaezebrouck wordt genoemd als mogelijke opvolger voor René Weiler. 11:25 ◀

Gisteravond overleg Vorige week hadden voorzitter Ivan De Witte en de fans nog hun steun uitgesproken voor de coach net voor de 0-2-zege in Oostende. Met de bekerzege in Geel leek de trein mogelijk vertrokken. Na de nederlaag van AA Gent afgelopen zondag thuis tegen Zulte Waregem stelde Hein Vanhaezebrouck dat hij eens moest nadenken, waarmee de speculaties begonnen. Blijft hij of niet? Gisteravond was er het wekelijks overleg met voorzitter De Witte, manager Louwagie en Vanhaezebrouck. Er viel geen commentaar te rapen. 11:20 ◀

Persconferentie om 12.30u AA Gent geeft om 12.30u een niet geplande persconferentie. Mogelijk worden daar de vragen die gesteld worden over de coach (blijft hij of niet?) beantwoord. Wij houden je hier op de hoogte. 11:19 ◀