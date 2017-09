Vanhaezebrouck: van kampioenenmaker en Europese durfal tot zand in de machine

Vanhaezebrouck bezorgt Gent in 2015 zijn allereerste titel. Vanhaezebrouck bezorgt Gent in 2015 zijn allereerste titel.

Het sprookjeshuwelijk tussen Hein Vanhaezebrouck (53) en AA Gent is voorbij. Vanhaezebrouck kwam in mei 2014 bij de club, schonk AA Gent een eerste landstitel, gaf zijn visitekaartje af in Europa, maar kreeg de trein de voorbije maanden niet meer op de rails.