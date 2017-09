Euforische Sa Pinto mag toch op de bank zitten tegen Anderlecht

Aangezien een coach altijd binnen zijn afgebakende vak moet blijven, ging Sa Pinto hier dus over de schreef. Het bondsparket eiste dan ook een schorsing voor één match, uitgerekend die op Anderlecht.

"Zelfs de grootsten ter wereld hebben dit ook gedaan, denk maar aan Mourinho en Zidane. Ik vind dit echt niet erg", zegt Peter Vandenbempt in Extra Time.

"Het zou toch al te gek zijn, mocht Harbaoui (die een onbestrafte overtreding maakte tegen Waasland-Beveren) tegen Standard wél mogen spelen en Sa Pinto op de tribune zou moeten zitten. Daar kan ik met mijn logica niet bij."

De Geschillencommissie was uiteindelijk mild en houdt het bij een boete van 400 euro. Ook assistent Rui Mota moet dat bedrag neertellen. Hij mag er tegen Standard wel niet bij zijn.

Ook speler Carlinhos, die rood kreeg in de slotfase, mist de topper in het Vanden Stockstadion. Hij kreeg één match, plus een match voorwaardelijk.