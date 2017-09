De twee gezichten van Standard-trainer Sa Pinto

Julien De Sart was de enige Zulte Waregem-speler die niet kon genieten van het goed rapport van zijn ploeg in Gent. De Sart kreeg kort voor de rust de schouder van Andrijasevic in het gezicht en verloor even het bewustzijn.

Mama en papa De Sart zaten in de tribune en hun ongerustheid nam (begrijpelijk) zienderogen toe terwijl hun zoon behandeld werd op het veld. Uiteindelijk moest de familie De Sart naar het Gentse UZ. Daar werd een hersenschudding vastgesteld, maar geen breuken.