Vandenbempt: "Vanhaezebrouck wekt indruk dat hij klaar is om te vertrekken"

Je hebt 3 partijen, elk in haar stelling op dit moment. Gent is finaal misschien toch bereid om afscheid te nemen van de coach. Die is mogelijk ook tot het besluit gekomen dat hij het in Gent niet meer rechtgetrokken krijgt. Maar goed, degene van de 2 die het initiatief neemt, verliest uiteindelijk geld.

Vanhaezebrouck is al een paar jaar de wenstrainer op Anderlecht en dat is hij nog altijd, ook al gaat het dit seizoen een stuk moeilijker. Dus Anderlecht wacht ook af tot er in Gent iets beweegt. Ik zou zeggen: een bijzonder interessante situatie. Vandaag wordt er blijkbaar nog een keer overlegd in Gent. Misschien weten we straks of in de komende dagen wat meer en komt er wat beweging.