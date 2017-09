Louwagie: "Waarom zou Hein niet op onze bank zitten tegen Club Brugge?"

"Na Oostende en Geel dachten we dat we weer vertrokken waren. Dit verlies hadden we niet zien aankomen, de voorzitter niet en ik niet. Blijkbaar moeten we eerst nog dieper zakken om daarna terug te keren."

"De voorzitter en ik weten dat we dit kunnen meemaken. Vooral voor de fans is het niet makkelijk. Zij zijn de laatste 3 jaar verwend geweest: kampioen, 1/8e finales Champions League en 1/8e finales Europa League."

"We zijn ook als club in die periode gegroeid. Maar vandaag kunnen we niet zeggen dat het goed was. Al geeft de coach aan dat Asare en Milicevic mee aan de kar trekken om het om te keren."

Het zit Gent ook niet mee, geeft Louwagie aan: "We hebben veel geblesseerden en heel wat parameters komen nu allemaal samen in ons nadeel."