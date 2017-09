"Ik moet eens goed nadenken over hoe de zaken verlopen zijn en nu verlopen"

Toen het eerste deel van de persbabbel afgelopen was, kregen de krantenjournalisten de kans om hun vragen af te vuren op Vanhaezebrouck. "Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat we onze 10 punten achterstand op Zulte Waregem nog zullen goedmaken", zei Vanhaezebrouck.

"Als je voelt dat er twijfel in de groep zit, dat er geen durf is, dan ben je een beetje machteloos... Dat krijg je er heel moeilijk uit in de wedstrijd zelf. We kunnen nu in de week weer praten, bijsturen en nog eens met andere spelers proberen, maar het is niet eenvoudig."

"Ik moet eens goed nadenken over hoe de zaken verlopen zijn en hoe ze momenteel verlopen. Ik moet analyseren en evalueren. Daar zal ik tijd voor nodig hebben. Ik denk te weten wat we missen, maar misschien denkt de groep daar anders over. Dat zullen we bekijken en dan zien we wel wat er uit de bus komt."

"POI wordt een heel, heel zware opdracht. Als we vandaag de pannen van het dak gespeeld hadden, 5-6-7 kansen afgedwongen hadden en het zat tegen, dan had ik nu een heel ander gevoel gehad. Maar je zit in een moeilijke situatie en je voelt dat er spelers zijn die daar niet mee kunnen omgaan. Dan heb je een groot probleem."