Frutos: "Hopelijk geven 3 punten het vertrouwen om beter te voetballen"

Philippe Clement, de trainer van de tegenstander was teleurgesteld over het eindresultaat. "De prioriteit blijft matchen winnen. Dat is het belangrijkste in voetbal, maar wij werken ook al een hele tijd aan de manier waarop. Op dat gebied hebben we opnieuw een stap vooruit gezet. We hebben de hele wedstrijd gedomineerd."

"Het grote minpunt was dat we de kansen niet hebben afgemaakt. Dat blijft ons grote werkpunt, maar voor de rest kan ik de groep weinig verwijten. Ik ben trots op mijn team, maar de omstandigheden vielen niet mee voor ons vandaag."

"Die omstandigheden daar praat ik niet graag over. Ik had me voorgenomen om als trainer niet te veel over betwistbare fases te spreken want dat helpt je niet vooruit." Clement verwees zo naar de onterechte hoekschop die de gelijkmaker opleverde en een penalty die niet gefloten werd. "Ik denk dat het voor iedereen heel duidelijk was. Ik kijk uit naar de analyses van die fases."

"Dit is voor mijn spelers zeer pijnlijk. Er verdiende maar een ploeg om hier te winnen. Maar ik denk dat het ook al een prestatie is dat Anderlecht zich aanpast om tegen ons te spelen. Als we op deze manier blijven werken, zullen we beloond worden. Een van onze ambities voor het seizoen was ook om meer volk in het stadion te krijgen. Wie hier vandaag was, zal met plezier nog eens terugkomen, denk ik."