Foket krijgt groen licht om opnieuw te voetballen na hartoperatie

Foket werd in juli geopereerd aan het hart nadat was ontdekt dat in twee kleine zones in zijn hart een zuurstofgebrek optrad. Vandaag moest hij nieuwe testen ondergaan bij de bekende cardioloog Pedro Brugada.

Die testen waren positief, liet Gent weten via Twitter. Foket mag zijn revalidatie verderzetten en krijgt met andere woorden groen licht om opnieuw aan profvoetbal te doen.

Erg goed nieuws voor Foket die door zijn medisch probleem een transfer naar Atalanta aan zich zag voorbijgaan en dreigde zeker zes maanden aan de kant te staan.