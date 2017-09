Geoffry Hairemans is uitstekend aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau begonnen. Antwerp beloont de middenvelder dan ook met een verbeterd contract tot medio 2019.

"Hairemans is niet alleen een geboren Antwerpenaar én een jeugdproduct, maar is ook al bezig aan zijn vijfde seizoen voor de club van zijn hart. “Geoffke Deurne-Noord” speelde in totaal al 110 wedstrijden voor de Great Old (waarvan 83 met inzet) en hoopt daar de komende jaren nog heel wat bij te doen", meldt Antwerp.