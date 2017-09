Bayat: "Willen van Mazzu de Alex Ferguson van Charleroi maken"

Charleroi bestaat 115 jaar, maar heeft nog nooit iets gewonnen. Wij willen dus graag de Beker van België winnen. Als het niet dit jaar is, dan winnen we hem volgend jaar of een jaar later.

"Toen we de club overnamen in 2012 was de financiële situatie rampzalig. We zijn aan het werk gegaan en hebben de beste mensen gezocht voor ons project. We werken verder aan ons project, stap voor stap. Ons doel is nu om elk jaar Play-Off I te halen, maar de concurrentie is groot."

"Misschien hoort Charleroi ooit bij de grote 5 van België. U moet weten dat Charleroi op de landkaart over immens hinterland beschikt, dat veel verder gaat dan de grenzen van de stad Charleroi. In Henegouwen zijn we bijna alleen."

Bayat en Charleroi kunnen daarvoor al jaren rekenen op trainer Felice Mazzu, die er elk jaar opnieuw in slaagt om een nieuwe ploeg te bouwen. "We willen hem zo lang mogelijk houden. We willen van hem graag de Alex Ferguson van Charleroi maken, maar dan moeten we zijn ambities voeden", aldus Bayat.