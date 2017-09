Coucke: "Heb mijn supporterssjaal afgedaan en als voorzitter opgetreden"

We gaven Yves 10 matchen om de druk weg te houden. Maar we zagen de laatste matchen al dat het sowieso een negatieve beoordeling zou zijn na die 10 matchen.

"Zelf heb ik dat nooit begrepen. Ze hebben mij dan ook moeten uitleggen dat het niet meer gaat als elke speler door een of andere kleine reden maar 100% is in plaats van 110%."

"De enige oplossing is dan dat je met een wit blad opnieuw begint. We stonden open voor een overgangsjaar, want we wisten dat 10 ploegen aasden op Play-off I. Dan kun je er eens niet bij zijn. Maar als je dan laatste staat met 1 op 21, na niet eens het moeilijkste programma...?!"

"We hadden gezegd dat Yves 10 speeldagen kreeg om de druk weg te nemen en ook de spelers bevrijd te laten spelen. Maar we zagen de laatste matchen al dat het sowieso een negatieve beoordeling zou zijn na die 10 matchen."

"Op dat moment moet ik mijn supporterssjaal afdoen en als voorzitter die beslissing nemen. Anders zijn we misschien 3 weken te laat."