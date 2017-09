Persoonlijk had ik ook altijd een zeer goeie band met Yves. Maar we moeten deze beslissing nemen in het belang van de club.

"Maar in de laatste 2 matchen (tegen KV Mechelen en AA Gent) bleek dat dit niet voldoende was om het tij te keren. We zagen geen evolutie in het spel en de resultaten. De voorbije dagen hadden een aantal gesprekken, waaruit blijkt dat er echt geen andere oplossing meer mogelijk was."

"We hadden echt gehoopt dat we met Yves lang zouden kunnen doorgaan als coach. Hij schreef zonder twijfel het mooiste hoofdstuk uit de geschiedenis van KV Oostende. Dat vergeten we niet."

"Dat is ook de reden dat we al die tijd zijn blijven steunen. Persoonlijk had ik ook altijd een zeer goeie band en open gesprekken met Yves. Maar we moeten deze beslissing nemen in het belang van de club."