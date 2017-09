Frutos op eerste persconferentie als T1: "Ik had dit niet verwacht"

Of ik iets wil veranderen? Dat woord wil ik niet in de mond nemen. Als ik dat wel zou doen, wil dat zeggen dat er slecht gewerkt is de laatste tijd en dat is niet het geval.

Of ik iets wil veranderen? Dat woord wil ik niet in de mond nemen. Als ik dat wel zou doen, wil dat zeggen dat er slecht gewerkt is de laatste tijd en dat is niet het geval.

"Ik had niet verwacht dat ik dit zo vroeg zou moeten doen. Het overkomt me allemaal een beetje. Ik was niet op de hoogte van de beslissing dat René Weiler zou stoppen. Het was een echte verrassing dat hij de club verliet", zei Frutos.

"René heeft in zijn Anderlecht-periode geweldige resultaten behaald, zowel in België als Europa. We hebben als trainers altijd goed met elkaar kunnen samenwerken, ik zit hier dus met een dubbel gevoel."

"Of ik iets wil veranderen? Dat woord wil ik niet in de mond nemen. Als ik dat wel zou doen, wil dat zeggen dat er slecht gewerkt is de laatste tijd en dat is niet het geval."

"Maar natuurlijk heeft elke coach zijn eigen stijl en idee. Het is nu vooral mijn taak om de ploeg klaar te stomen voor de bekerwedstrijd tegen Westerlo en de drie matchen daarna, tot aan de interlandbreak."

"Grote verrassingen hoeft niemand te verwachten. We hebben een supergroep met spelers die gelukkig waren met de coach die ze hadden. In de kleedkamer zit het goed. Al is het natuurlijk ook zo dat spelers die weinig spelen minder gelukkig zijn. Maar dat is overal zo."