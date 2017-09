Van Holsbeeck over druk op coaches: "Wie zegt dat het hem niet raakt, die liegt"

Moet ik hier echt nog op antwoorden? Er is 5 weken geleden al gezegd dat er vertrouwen is in mij.

Yves Vanderhaeghe, die voelt hoe de druk wordt opgedreven, was niet echt opgezet met de zoveelste vraag over zijn positie.

De coach van Oostende beet van zich af: "Moet ik hier echt nog op antwoorden? Er is 5 weken geleden al gezegd dat er vertrouwen is in mij. Ik heb er genoeg van om elke keer mijn job te verantwoorden."

"Vraag iets over voetbal of een wedstrijdfase. Blijf de mensen in hun eer houden. Leuk hé, zo'n interview", besloot hij vlak voor hij wegging.