Na een stukje smurfentaart: "STVV staat niet toevallig op de derde plaats"

"Of ik het verschil gemaakt heb? Ik heb geholpen, maar het zijn de spelers die het verschil gemaakt hebben. We hebben bewezen dat we een sterke groep hebben, de jongens op de bank kunnen dat tikkeltje extra brengen."

Roland Duchâtelet sprak voor het seizoen de ambitie uit dat STVV POI zou halen. Niet één waarnemer nam zijn woorden voor waarheid. Intussen telt STVV dus 16 punten, heeft het al veel topclubs gehad en zorgt de brede en verrassend goede kern voor concurrentie. Maar POI halen is nu nog niet de grootste bekommernis van De Roeck.

"Ik vind het belangrijkste dat de punten die we verdiend hebben niet gestolen zijn. We hebben echt kwaliteiten en de spelers beseffen ook meer en meer: we staan daar niet toevallig."

"We zijn stabiel en dat geeft vertrouwen. We proberen ons vel duur te verkopen. Hoe langer je op die positie staat, hoe moeilijker het wordt, want de tegenstand gaat onze sterke punten proberen te neutraliseren. We moeten geconcentreerd blijven, maar ik voel dat de spelers de drive hebben om constant hard te werken."