Van Holsbeeck: "Svilar heeft Weiler helemaal afgebroken"

We konden meer geld krijgen voor Tielemans, maar hij wou naar Monaco en heeft zoveel gegeven voor de club. Dan laten we zo'n jongen gaan.

We konden meer geld krijgen voor Tielemans, maar hij wou naar Monaco en heeft zoveel gegeven voor de club. Dan laten we zo'n jongen gaan.

"Leander was in het begin van dit seizoen absoluut niet de Leander van vorig seizoen. Er zijn een aantal redenen voor, maar dat is nu uitgepraat. We gaan in de komende weken en zeker in de Champions League weer de beste Dendoncker zien."

"Wat wij proberen te doen, is met jonge spelers aan carrièreplanning doen. Wij hadden aan Leander voorgesteld om dit jaar nog te blijven en van bij het begin werken we samen om de best mogelijke transfer te maken op het einde van het seizoen. Omdat hij een jongen van de club is, mag hij zelf kiezen naar welke ploeg hij wil."

Die methode paste Anderlecht ook toe bij Youri Tielemans. "Tielemans wou naar Monaco. Wij hadden andere aanbiedingen waar we meer geld konden krijgen. Maar Tielemans heeft heel zijn jeugd voor Anderlecht gespeeld en ongelofelijk veel gegeven aan de club. Dan laten we die jongen naar Monaco gaan. We willen hetzelfde doen voor Leander. Alleen wou hij direct vertrekken, maar dat is ondertussen helemaal uitgepraat."