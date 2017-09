Van Holsbeeck: "Weiler heeft kleedkamer met pseudovedetten weer op een lijn gekregen"

Natuurlijk werd ook de relatie tussen Sven Kums en René Weiler besproken. "Ik heb voor het seizoen aan Weiler gevraagd of het goed was dat we Kums zouden kopen als vervanger voor Tielemans. Hij heeft toen gezegd: "Dat is geen probleem want ik kan spelers veranderen. Ik denk dat ik hem beter kan maken"."

"Een aantal spelers komen met een status die volgens hem niet overeenstemt met wat hij ziet op veld. Hij snapte niet dat Kums zo op handen werd gedragen. Zo bekijkt hij het niet. Of het niet klikte? In begin is hij streng. Dat was ook zo bij Kara en bij Harbaoui. Maar dan heb je spelers die dat oppikken."

"Was het zijn beste beslissing om Kums in de verdediging te zetten tegen Bayern? Neen. Maar hij zei dat hij twee mogelijkheden had. Kara kon niet voetballen en hij had achteraan nog iemand nodig naast Deschacht en Spajic. Ofwel kon hij Dendoncker zetten, maar dan dacht hij dat we overlopen zouden worden op het middenveld. Hij vond dan dat Kums de enige was die genoeg intelligentie en techniek had om dat te doen. Uiteindelijk betaal je een trainer om die beslissingen te nemen."