Jacobs: "Keuze voor nieuwe trainer moet meteen goed zijn bij Anderlecht"

Ariël Jacobs was tussen 2007 en 2012 ook trainer van Anderlecht. Was hij verrast door het ontslag van René Weiler? "Ja en neen. Je weet dat je lot bij een club als Anderlecht bijna van week tot week afhankelijk is van resultaten. Dus vroeg of laat zat er wel zoiets aan te komen. Tenzij je als trainer garanties kan geven op resultaten, maar dat kan niemand."