Pro League vergadert apart over mercatothema: "Niet in 5 minuten afhaspelen"

Wat was het algemene gevoel van de vergadering over de beperking van de mercato? "Ik denk dat er een draagvlak is om de transferperiode in te korten. We moeten alleen zien dat we dit doen in onderling overleg met UEFA en andere Europese clubs."

"We moeten toch wel opletten dat we niet in ons eigen vlees snijden. Bijvoorbeeld dat er wel nog spelers zouden kunnen vertrekken naar andere landen, waarbij we zelf niet meer de mogelijkheid hebben om de clubs te versterken. België is te klein om dit alleen toe te passen."

Ook over het aantreden van belofteploegen in 1B of 1 Amateur werd van gedachten gewisseld vandaag. "Maar er moet nog verder overleg komen tussen de amateurs en de profs. Daar is nog geen definitieve beslissing."