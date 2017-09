Gezien op Facebook-live? "Preud'homme naar Anderlecht zou me erg verbazen"

De huidige technische staf, Nicolas Frutos, David Sesa en Thomas Binggeli neemt tijdelijk het roer over van Weiler. Zo krijgt het bestuur de tijd om een opvolger te zoeken.

"Een tussenoplossing", zei Peter Vandenbempt tijdens zijn live-sessie op de Facebook-pagina van Sporza. "Frutos is binnengehaald voor de lange termijn. Iemand waar de club misschien wel een toekomstige trainer in ziet."

"Op korte termijn is zijn voordeel dat hij ongelooflijk populair is bij de fans. Die zullen daardoor gekalmeerd zijn. Bij Anderlecht hebben ze ook begrepen dat ze opnieuw in een situatie zaten zoals twee jaar geleden. In de bekermatch tegen Oostende (op het veld van Roeselare) werd toen met bier gesmeten naar Defour en werd Proto belaagd. Dat was nefast voor het imago van de club."