Anderlecht-icoon en ex-international Jean Plaskie (76) overleden

In nauwelijks 1 jaar tijd is Anderlecht 4 van zijn iconen uit de jaren 60 verloren. Na Martin Lippens, Jean Cornelis en Jean Trappeniers verruilt nu ook de derde Jean, Plaskie, het tijdelijke voor het eeuwige.

Plaskie was een geboren Brusselaar en speelde in zijn carrière dan ook maar voor één club: Anderlecht. Hij debuteerde als middenvelder in 1959, maar werd na een blessure van Lippens een rij naar achteren geschoven. Daar zou hij jarenlang uitblinken.

Plaskie stond bekend om zijn bikkelharde stijl, iets wat onder meer Gerd Müller in een "vriendschappelijke" wedstrijd tegen Bayern München mocht ondervinden (zie beelden hieronder). Ook naast het veld deelde Plaskie graag een paar verbale tikken uit.

Door zijn opstandige karakter lag hij regelmatig in de clinch met het Anderlecht-bestuur, wat hem ook op een schorsing kwam te staan. Plaskie liet ook openlijk weten dat hij zich eigenlijk alleen nog maar voor de Rode Duivels kon opladen. Toen hij zich in 1971 blesseerde, besloot hij dan ook snel om met het voetbal te stoppen. Hij was amper 30 jaar en stortte zich op het zakenleven.