Kroniek van een afscheid: Wel een ring, maar geen droomhuwelijk

Weiler begint met een verdiende 1-2-zege op het veld van Moeskroen en laat zich in de eerste weken meteen gelden in de kleedkamer. Hij kijkt niet naar namen, zorgt voor duidelijkheid en oogst lof door moeilijke karakters als Stefano Okaka en Sebastian De Maio zonder verpinken te laten vertrekken.

Op de resultaten van Weiler in zijn eerste seizoen valt weinig aan te merken. Anderlecht wordt wel snel uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions league door Rostov, maar in de Europa League bereikt Anderlecht na 20 jaar nog eens de kwartfinales. Daarin strandt het op een goal van een stunt tegen Manchester United.

In de competitie eindigt Anderlecht de reguliere competitie en Play-off I als eerste. Het wint zes van de tien wedstrijden in PO I, de enige ploeg die de helft of meer van zijn Play-off-matchen wint. Anderlecht domineert ook de nevenklassementen: topschutter, assistkoning, beste defensie, beste aanval.