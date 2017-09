Peter Vandenbempt: "Vanhaezebrouck weet nu wie zijn vrienden zijn"

Er is de voorbije weken in Gent grote oppositie gevoerd tegen de trainer. Misschien is niet iedereen blij dat Hein Vanhaezebrouck toch weer stevig in het zadel zit.

Dat hij er nog altijd is, heeft de coach vooral aan zijn voorzitter Ivan De Witte (foto) te danken. Die heeft natuurlijk ook wel een keer getwijfeld, maar hij is niet geplooid.

De trainer is lang niet zo koppig gebleken als hij altijd wordt voorgesteld. Neen, hij heeft zijn manier van werken aangepast. Hij is ingegaan op een aantal vragen van de spelers om anders met de groep om te gaan. Op het veld heeft hij ook enkele wijzigingen doorgevoerd. Zijn attitude binnen de club is veranderd.

Er is ook altijd de steun van de fans geweest. Gisteren ontrolden ze nog een spandoek om hun steun uit te drukken. Zo kan je als voorzitter ook iets langer volhouden.

Vanhaezebrouck is niet dom. Het glimlachje in het interview na de match in Oostende was veelbetekenend. Hij vond het een leerrijke periode. Hij weet nu wie zijn vrienden zijn binnen de club.