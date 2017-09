René Weiler nam iets meer dan een jaar geleden de fakkel over van Besnik Hasi. Hij overleefde in zijn eerste maanden al een paar crisissen, maar kwam uiteindelijk toch boven water na Nieuwjaar. Anderlecht bereikte de kwartfinales van de Europa League en won zelfs nog de titel, de eerste in 3 jaar voor de recordkampioen.