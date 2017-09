Louwagie: "Dit was de moeilijkste periode in mijn leven"

"Uiteraard ontstaat er druk. Op de voorzitter, op mij en op andere mensen in het bestuur. Mensen met misschien iets minder ervaring dan de voorzitter en ik. We hebben ze duidelijk gemaakt dat deze situaties kunnen voorvallen in het voetbal."

Voorzitter Ivan De Witte werd bij het gesprek geroepen. Door de zege moest hij na de match tegen KVO geen beslissing nemen over de toekomst van Vanhaezebrouck.

"Als het slecht loopt, worden er vragen gesteld bij alles. Niet alleen bij de trainer. We hadden eerder al overlegd met Hein over hoeveel punten we wilden na 15 speeldagen."

"Maar na alles wat in de media was verschenen, heb ik beslist om deze week al te communiceren. En te zeggen dat we bij elk resultaat zouden doorgaan met Hein. Morgen zitten we trouwens opnieuw samen met Hein."