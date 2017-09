Boucaut: "Penalty? Microscoop nodig om te zien dat er contact was"

Anderlecht-spits Hamdi Harbaoui ontsnapte al vroeg in de wedstrijd aan een kaart voor een gemeen tikje tegen een Kortrijk-speler: scheidsrechter Alexandre Boucaut had de fase niet gezien en hield de kaarten dus op zak.

Kortrijk en Anderlecht gingen bij een 0-1-tussenstand rusten, maar het scorebord had er ook anders kunnen uitzien. Twee doelpunten van KVK werden afgekeurd, een tweede roos van Harbaoui werd ook afgefloten.

Voor scheidsrechter Boucaut zat het venijn overigens in de staart, want in de slotminuten ging hij niet in op een penaltyverzoek van Anderlecht-invaller Henry Onyekuru. Meer nog, Boucaut gaf de doelpuntenmaker geel.