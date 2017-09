Staelens: "Voor Gent of Oostende kan het de nederlaag te veel worden"

"Het is niet dat Gent niet kan winnen en geen kansen krijgt, maar het zit altijd een beetje tegen. Ze zitten in een negatieve flow, net als KV Oostende. De kustploeg had al wedstrijden kunnen winnen, maar het geeft de punten altijd stom weg."

"Of Vanderhaeghe moet vrezen voor zijn job? Chapeau voor het bestuur als het hem blijft steunen. Ik vind dat ze hem een periode van tien speeldagen - een derde van de competitie - moeten geven en dan een evaluatie maken. De trainer zal dan zelf ook kunnen toegeven dat hij gefaald heeft. Maar er zijn natuurlijk nog negen punten te verdienen voor het zover is."