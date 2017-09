"De zingende supporters op Stayen zorgden voor een kippenvelmoment"

STVV-speler Casper De Norre zat zaterdagavond in het kamp van de feestvierders. "Dit is prachtig. Ik heb in de jeugd van STVV en Genk gespeeld. Om in mijn eerste derby bij de grote jongens meteen te winnen op Stayen tegen Genk, traditioneel een heel moeilijke klant voor ons, is heel mooi."

"Genk had de eerste helft het meeste balbezit, maar wij hadden de betere kansen. Al bij al was het een verdiende overwinning, denk ik."

"Door de zingende supporters was de ereronde een kippenvelmomentje. Je beleeft ook de opbouw naar zo'n derby toch anders. Het is prachtig."

STVV staat na zeven speeldagen in de top drie. Dromen ze al van Play-off I In Sint-Truiden? "Op voorhand wisten dat het niet makkelijk zou worden in het begin van het seizoen, maar 16 op 21 is ongelooflijk. Maar ik denk dat het te vroeg is om over Play-off I te spreken. Nu moeten we met de voeten op de grond blijven."