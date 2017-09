Topoverleg tussen Van Holsbeeck en Weiler meteen na debacle in Kortrijk

Ook toen Weiler het verplichte interview aan de televisie gaf, bleven Van Holsbeeck en Vanden Stock in de buurt. "We zijn teleurgesteld omdat we maar een punt pakken", zei Weiler.

"We scoren de eerste goal en zaten daarna goed in de match. Het was geen goede match, dat is duidelijk. Voor beide ploegen was het moeilijk, maar we stonden voor aan de rust."

"Daarna pakken we te makkelijk twee tegengoals. Maar de ploeg deed daarna alles om gelijk te maken en we hadden nog kansen op 2-3. Er was nog de fase met de penalty. Ja, ik denk dat het een penalty was. Jammer genoeg besliste de scheidsrechter er anders over."

De Champions League-wedstrijd tegen Bayern München van afgelopen dinsdag wou Weiler niet als excuus inroepen. "Het was zwaar met tien spelers tegen elf, maar ik heb niet het gevoel dat de spelers zware benen hadden. Ik heb gezien dat de spelers alles gegeven hebben en een derde goal zochten."

Weiler kreeg ook de vraag welke lessen hij had getrokken uit de match tegen Kortrijk? Dat zijn analyses die we intern moeten maken. Niet publiekelijk op televisie." Daarna verdween Weiler begeleid door Van Holsbeeck en Vanden Stock.