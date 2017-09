De Witte: "We staan achter de trainer ongeacht het resultaat zondag"

"Onze doelstelling ligt op langere termijn." "Onze doelstelling ligt op langere termijn."

Voorzitter Ivan De Witte bevestigt in een mededeling op de website van AA Gent dat de toekomst van trainer Vanhaezebrouck niet aan een zijden draadje hangt. En dat in tegenstelling tot de berichten die in de media verschenen waren. "De club wenst niet van de ene speeldag op de andere geassocieerd te worden met een crisissfeer."