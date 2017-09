Vanhaezebrouck: "Ik krijg geen signaal dat mijn ontslag aan de orde is"

"Het is lang geleden dat er hier nog eens zo veel camera's zijn geweest, dus dat is een teken dat Gent nog leeft", begon Vanhaezebrouck zijn persbabbel. "We spelen zondag een zogezegd een degradatietopper op KV Oostende."

"Dat is altijd een moeilijke match voor ons. Enkel in mijn eerste jaar hebben we daar gewonnen. Dit weekend willen we toch met punten naar huis komen, zeker gezien de situatie waar we nu inzitten. Punten zijn voor ons van levensbelang, maar dat is ook voor KVO zo. We zitten in hetzelfde schuitje."

"Het is niet zo dat we slecht bezig zijn. KVO heeft al goeie matchen gespeeld, maar ook wij hadden meer punten verdiend. We slikken vooral te veel goals in het slot van de match. Als dat niet gebeurt, staan we nu vierde of vijfde. Maar de rekening is wat ze is."

"We spelen niet dramatisch, behalve misschien die tweede helft tegen Moeskroen. Maar het zijn onoplettendheden, een gebrek aan communicatie bij stilstaande fases, die ons punten kosten. Ik zie andere clubs ook fouten maken, misschien zelfs nog grotere, maar zij betalen die niet cash. Maar dat is de wet van Murphy. Als het slecht gaat, valt ineens alles tegen. Dat is bij ons het geval."