Trebel over Weiler: "Hij verdient meer respect en krediet"

René Weiler zette Sven Kums vorige vrijdag tegen Lokeren op de bank, nam de middenvelder na veel vijven en zessen toch op in zijn selectie voor de Champions League-match tegen Bayern München, posteerde Kums zowaar in de defensie en zag hoe zijn aanwinst na 11 minuten rood slikte.

De coach van Anderlecht kreeg de voorbije week bakken kritiek, maar krijgt steun van Adrien Trebel. "Er is geen probleem-Weiler", verkondigde de middenvelder vandaag op een persmoment.

"Wat hij vorig seizoen gedaan heeft, zie ik niet veel trainers in België doen. Hij heeft ons kampioen gemaakt en we hebben de kwartfinales in Europa bereikt. Daarvoor verdient Weiler meer respect en krediet."

"We zijn een familie. De trainer heeft de steun van het bestuur en van de spelers, dus waarom zouden we zijn ontslag willen? Alle zaken worden nogal makkelijk opgeklopt, maar de coach heeft met absoluut niemand een probleem."