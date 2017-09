Spelers van Moeskroen spelen 3 matchen met een rouwband

Gadenne werd maandagavond om het leven gebracht op de begraafplaats van Lowingen, een deelgemeente van Moeskroen.

De 71-jarige burgemeester werd de keel overgesneden terwijl hij de poort van het kerkhof aan het sluiten was. Een 18-jarige verdachte is dinsdagavond aangehouden en in beschuldiging gesteld van moord.