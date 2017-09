Cavanda: "Met België naar het WK zoals Anthony Vanden Borre"

En daar heeft Cavanda zo zijn redenen voor. "De kans is groter dat de bondscoach me in België van dichtbij volgt, dan in het buitenland. Maar ik moet me eerst op Standard concentreren vooraleer ik aan de Rode Duivels mag denken."

Toch zijn de Rode Duivels en het WK in Rusland de grote motivatie voor Cavanda (26). "Als dat mijn doel niet was, dan was ik al gestopt met voetballen. Het is een realistisch doel, maar eerst moet ik presteren bij Standard."

En Cavanda heeft een voorbeeld. "Anthony Vanden Borre. Hij heeft getoond dat hij mentaal sterk is door terug te keren naar Anderlecht, zijn waarde te tonen en de WK-selectie te halen."

"En dat heeft niemand hem cadeau gedaan. Hij heeft moeilijke periodes meegemaakt, maar uiteindelijk heeft hij zijn doel bereikt. Dat wil ik ook doen."