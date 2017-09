Videorefs Marchand en Delacour mogen na schorsing weer in het busje kruipen

Marchand en Delacour zijn er opnieuw klaar voor. Alle videorefs hebben extra oefensessies gevolgd. Die zullen we in de toekomst ook blijven organiseren.

Marchand en Delacour zijn er opnieuw klaar voor. Alle videorefs hebben extra oefensessies gevolgd. Die zullen we in de toekomst ook blijven organiseren.

Beide videorefs gingen in de weken voor de beslissing de mist in. Marchand kwam medio augustus in opspraak, omdat hij een strafschop miste tijdens Zulte Waregem-Club Brugge (1-2).

De videoref, die scheidsrechter Lawrence Visser niet inlichtte over de penaltyfout, kreeg onder meer van Francky Dury de wind van voren.

Een speeldag eerder profiteerde Moeskroen tegen Charleroi (2-5) als eerste van de videoref, al was de tussenkomst van Delacour niet echt nodig. Scheidsrechter Wim Smet werd voor voldongen feiten gesteld en legde het leer na lang aarzelen dan toch op de stip.

"De rust is nu teruggekeerd, dat is belangrijk. Marchand en Delacour zijn er opnieuw klaar voor. Alle videorefs hebben extra oefensessies gevolgd. Die zullen we in de toekomst ook blijven organiseren", zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist.