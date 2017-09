Joos: "Zou niet graag in het busje van de videoref zitten"

Club Brugge ging tegen Moeskroen met 2-1 in de boot in. Wesley Sonck liet zijn licht schijnen over de 3-5-2 bij blauw-zwart. "Geen fan? Het hangt ervan af met welke spelers je speelt", zegt hij.

"Een type zoals Limbombe is offensiever ingesteld en vergeet zijn defensieve taken. Als je als offensieve speler eraan moet denken dat je defensief je werk moet doen, dan is de vraag of je nog lucht genoeg hebt om je offensieve bedoelingen tot een goed einde te brengen."