Degryse: "Weiler vindt zijn spelersgroep niet beter dan vorig jaar"

Je zit in een situatie waarbij Weiler zich heeft laten beïnvloeden door Van Holsbeeck. Hoe geloofwaardig ben je dan nog als trainer?

Je zit in een situatie waarbij Weiler zich heeft laten beïnvloeden door Van Holsbeeck. Hoe geloofwaardig ben je dan nog als trainer?

Volgens Marc Degryse omdat het bestuur van paars-wit heeft ingegrepen. "Vrijdag zei Weiler dat Kums niet bij beste 18 spelers was. Zaterdag voor de training zou Kums niet in de selectie voor Bayern hebben gezeten, maar dan is er een gesprek geweest tussen Kums, Weiler en manager Herman Van Holsbeeck."

"Na de training ging Kums opeens wel mee. Dan is de logische conclusie toch dat Van Holsbeeck in dat gesprek gezegd heeft tegen Weiler om verstandig te zijn en Kums mee te nemen."

"Natuurlijk zit je dan in een situatie waarbij Weiler zich heeft laten beïnvloeden door Van Holsbeeck. Iets wat waarschijnlijk ook gebeurd is in Gent, waar de manager waarschijnlijk gezegd heeft om met Matz Sels te spelen. Hoe geloofwaardig ben je dan nog als trainer (binnen de kleedkamer)?"

"De grote troef van Weiler was dat hij zijn eigen zin deed. Ik vond het normaal dat hij Kums niet zou meenemen naar München. Natuurlijk vind ik dat persoonlijk een raar besluit, maar ik vond het normaal na wat Weiler gezegd had. Wie zijn denken volgt, kon niet verrast zijn."