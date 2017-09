Vandenbempt: "Ontslag van Vanhaezebrouck is op dit moment niet aan de orde"

Ik heb begrepen dat de algemene teneur is dat er geen paniekvoetbal gespeeld mag worden. De situatie van Vanhaezebrouck is niet veranderd. Het vertrouwen in de trainer is niet veranderd in vergelijking met twee weken geleden.

Je merkt wel dat hij minder zichzelf is. Hij geeft geen lange, individuele interviews meer. En zijn positivisme is bijna onnatuurlijk. Ik herinner me vorig seizoen dat hij na die memorabele uitschakeling van Tottenham op Wembley ontgoocheld was omdat AA Gent niet goed genoeg gevoetbald had. Daar zijn we ver van verwijderd.

Er waren gisteren toch ook redelijk veel vragen bij zijn tactische ingreep aan de rust. Hij plaatste een extra verdediger op de rechtsback en haalde Milicevic eruit. Dat geeft wel aan dat hij niet koppig is. Er was daar een probleem. Schrijvers kreeg te veel ruimte en dat heeft hij gecorrigeerd. Hij koos voor wat meer realistisch voetbal. Misschien werd dat ook gevraagd vanuit de top en heeft hij geen slechte punten gescoord bij zijn bazen.

Maar de situatie is wat ze is. Volgende week is er een kelderkraker tegen de allerlaatste in de stand: KV Oostende. Voorzitter Ivan De Witte kennende, een psycholoog, iemand die deze situatie heel goed aanvoelt en iemand met een grenzeloos respect voor het werk van Vanhaezebrouck bij Gent, zal hij deze week wel samenzitten met de trainer. Ze zullen praten als grote mensen die elkaar respecteren. Ik denk dat hij zal peilen naar hoe Hein de situatie ziet.

Een ontslag van de coach is op dit moment zeker niet aan de orde, maar de voorzitter heeft ook al gezegd: soms is een situatie dermate dringend dat je een onmogelijk gewaande beslissing toch moet nemen.