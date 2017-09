Timmermans: "De bal rolt niet zoals vorig seizoen, maar er is nog geen paniek"

KV Mechelen blijft wel nog altijd achter zonder zege. "We hebben nooit echt onder gelegen, behalve in Genk. In alle matchen hebben we onze stempel gedrukt, maar de bal rolt gewoon niet zoals die vorig seizoen wel rolde. Dat is eigen aan voetbal en dat maakt het spelletje ook mooi."

"Ik denk dat er niet veel nodig is om de bal wel opnieuw in onze richting te laten rollen. Uiteindelijk moeten we dat tikkeltje geluk afdwingen door dwingend te spelen. We moeten uitgaan van onze eigen kracht."

"Onderaan staan is altijd gevaarlijk. Maar er is nog geen paniek. We moeten rustig blijven. We willen graag snel die eerste zege. Dan kunnen we rustiger ademen en ook wat meer ontspannen voetballen. Dan zal die plaats onderin snel verleden tijd zijn voor KV Mechelen."